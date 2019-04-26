26 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Зеленский заявил, что по украинизации не будет "никаких компромиссов"

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что не допустит никаких компромиссов по вопросу монополии мовы в стране. Об этом он написал в Facebook.
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"Украинская мова - единственная государственная мова на Украине. Так было, так есть и так будет. По этому вопросу - никаких компромиссов", - написал он.

Он сказал, что все общество якобы считает, что сфера употребления мовы должна расширяться. Сам Зеленский уже сменил свое имя в Facebook с "Владимир Зеленский" на "Володимир Зеленський".

О продолжении курса на насильственную украинизацию он заявлял перед вторым туром президентских выборов.

Напомним, 25 апреля Рада приняла закон о беспощадной украинизации.

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Зеленский заявил, что по украинизации не будет "никаких компромиссов"

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Теги: Украина, украинизация, мова, Владимир Зеленский



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