26 Апреля 2019
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Ульяновский автозавод презентовал созданный специально для ДПС "Патриот"

Ульяновский автозавод презентовал обновленный "Патриот". Новая версия внедорожника была создана специально для дорожно-патрульной службы.

В четверг официальный показ автомобиля состоялся на конференции "Безопасная дорога": представители предприятия показали модифицированный "Патриот" со специальными функциями для облегчения работы сотрудников правоохранительных органов. Внедорожник создавался с учетом особенностей езды при сопроводительных мероприятиях, чрезвычайных ситуациях и ведении скрытого наблюдения.

УАЗ "Патриот" для ДПС(2019)|Фото: пресс-служба УАЗ

Отмечается, что автомобиль оборудован всем необходимым для отслеживания скоростного режима, а что касается дизайна, то на капоте присутствуют классические синие буквы ДПС и отличительные знаки на дверях. Сотрудники смогут пользоваться громкоговорителем, системой видеонаблюдения наружного переднего пространства и салона. Также в комплектации авто имеется дополнительный источник электропитания, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, недавно стало известно, что УАЗ собрался выпускать "Русский Прадо".

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Ульяновский автозавод презентовал созданный специально для ДПС "Патриот"

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Теги: УАЗ, Патриот, автомобиль, ДПС



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