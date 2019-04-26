Беглова в Санкт-Петербурге спасет "муниципальный фильтр"?

В полку соперников врио губернатора Александра Беглова на предстоящих в сентябре выборах в Санкт-Петербурге прибыло. О своем участии в кампании заявил депутат Законодательного собрания города, бывший "яблочник" Михаил Амосов, передает корреспондент Накануне.RU.

Таким образом о борьбе за пост губернатора собираются принять участие минимум два бывших видных представителя питерского "Яблока". Напомним, ранее об участии в кампании заявила также депутат ЗакСа и бывшая "яблочница" Оксана Дмитриева, теперь – Амосов.

Компанию претендентов им составят депутат Госдумы, режиссер Владимир Бортко (КПРФ) и общественник Красимир Врански. Под вопросом остается участие в выборах публициста левого толка Максима Шевченко и лидера "Яблока" в городском парламенте Бориса Вишневского.

Между тем, политологи на сегодняшний день не видят серьезной опасности для Александра Беглова при выдвижении всех вышеназванных кандидатов.

"Кандидатов, заявивших о своем участии, много. Но перед действующей властью стоит задача минимизировать риски. Думаю, что кандидатов, имеющих шансы получить значимое количество голосов, не допустят до выборов. Речь идет и об Амосове, и о Вишневском, и о Дмитриевой", - прокомментировал ситуацию "Клубу регионов" политолог Владимир Гельман.

Политолог уточнил, что, например, для получения регистрации в качестве самовыдвиженца тому же Амосову предстоит собрать не менее 77 тыс. подписей городских жителей и заручиться поддержкой 160 муниципальных депутатов. "Ни один из реальных конкурентов Беглова не пройдет муниципальный фильтр", - заключает Гельман.

Ранее мы рассказывали о проблемах с невысоким рейтингом врио губернатора Александра Беглова на старте кампании.