26 Апреля 2019
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Спорт В России За рубежом

Несколько российских игроков НХЛ подтвердили свой приезд в национальную сборную на ЧМ

Ряд российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подтвердили, что прибудут в национальную сборную для подготовки к чемпионату мира.

По информации официального твиттера сборной России, помимо игроков "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова, к сборной присоединится нападающий "Флориды Пантерз" Евгений Дадонов, а также защитник "Торонто Мейпл Лифс" Никита Зайцев.

Отметим, что Илья Ковальчук ("Лос-Анджелес Кингз") и Александр Георгиев ("Нью-Йорк Рейнджерс") уже прибыли в расположении сборной. До этого вызов в национальную команду получили нападающие Евгений Малкин ("Питтсбург Пингвинз") и Никита Гусев ("Вегас Голден Найтс"), а также хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский, Михаил Сергачев и лучший бомбардир сезона в НХЛ Никита Кучеров.

ЧМ-2019 пройдет в Словакии. Россия в группе В встретится со сборными Чехии, Норвегии, Латвии, Австрии, Италии, Швеции и Швейцарии.

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Несколько российских игроков НХЛ подтвердили свой приезд в национальную сборную на ЧМ

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Теги: Овечкин, Кузнецов, Дадонов, сборная России, ЧМ-2019



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