Лидер думской фракции ЛДПР в Югре предложил заместителю губернатора уйти в отставку из-за "провала "мусорной" реформы". Окружное правительство: Все мероприятия реализуются в установленные сроки

На заседании думы Югры новый лидер фракции либерал-демократов Виктор Сысун предложил заместителю губернатора Алексею Забозлаеву уйти в отставку из-за провала "мусорной" реформы в округе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Сысун раскритиковал реализацию реформы,"так, как в ХМАО, она не работает нигде". И добавил, что, по его мнению, югорчане стали платить за вывоз твёрдых коммунальных отходов существенно больше, однако качество услуги осталось прежним.

"Обращаюсь к заместителю губернатора Алексею Забозлаеву. Реформа провалена. Фракция предлагает признать это и уйти в отставку", - сказал Сысун.

В разговоре с Накануне.RU либерал-демократ сообщил, что , по его мнению, конкурс на определение регионального оператора прошёл с нарушениями.

"По южной зоне оператор выбран, это "Югра-Экология". Частично компания изначально создавалась двумя организациями. Одна – из Тюмени, вторая – из Ханты-Мансийска, обе, фактически, правительственные. После туда "зашёл" третьим учредителем частник. После проверки оказалось, что одна из этих компаний является банкротом", - заявил политик.

По северной части региональный оператор погряз в постановлениях, в частности, об оспаривании конкурса и не приступил к работе, отметил Сысун. "Поэтому опять будут заключены соглашения с "Югра-Экология" и скоро она приступит к работе", - считает "сокол Жириновского".

При этом в южной зоне, как утверждает Сысун, есть претензии к работе компании: тариф кратно вырос, а качество услуги осталось тем же.

"Этот тариф завязан на норматив, который рассчитал институт по заказу правительства округа, то есть, фактически, заместителя губернатора. Нормативы по отношению к другим субъектами кратно выше. У меня и коллег есть большие сомнения, что эти тарифы реальны, они не утверждены правительством округа. Они отданы на откуп муниципалитетам, главы которых не хотят брать на себя ответственность и утверждать конкретную сумму", - сказал Сысун.

Либерал-демократ полагает, что люди платят по не утверждённым нормативам и вынуждены финансировать будущее строительство мусороперерабатывающих заводов.

"То есть, люди вложат деньги, а потом на завод придёт избранный оператор, который будет там зарабатывать деньги. Очень много вопросов. Так как "мусорная" реформа разработана давно, а лишь принята с 1 января 2019 г., время подготовиться и проработать все нюансы был. Раз это не сделано, пусть отвечает тот чиновник, который несёт ответственность в округе за реформу, - Алексей Забозлаев. Это конкретный провал определённого чиновника. Пусть сложит полномочия и признает ошибки", - резюмировал Сысун.

В департаменте промышленности Югры Накануне.RU сообщили, что округ начал переход на новую систему обращения с ТКО осенью 2018 г. Все мероприятия реализуются в установленные сроки – подготовлена региональная нормативно-правовая база, определены тарифы, утверждена территориальная схема обращения с отходами, определен региональный оператор по двум зонам.

Полномочия по обращению с ТКО распределены между региональной и местной властью. Для развития мощностей по обработке и утилизации твёрдых коммунальных отходов на территории округа планируется строительство пяти комплексных межмуниципальных полигонов в гг. Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Сургут, Ханты-Мансийск общей мощностью 600 тыс. т в год.

В настоящее время по концессионному соглашению строится межмуниципальный полигон в Нефтеюганске (планируемый срок завершения строительства – 2020 г.). В 2019 г. запланировано объявление конкурсов на заключение концессионных соглашений на строительство полигонов в Нижневартовске, Нягани, Сургуте (планируемый срок завершения строительства – 2023 г.).

После перевода участка земель лесного фонда в земли промышленности будет объявлен конкурс на строительство полигона в Ханты-Мансийске. Вместе с тем, за несколько месяцев внедрения новой системы выявлены сложности и недостатки (это нормальная ситуация для любого переходного периода), которые требуют принятия соответствующих решений. В том числе, на федеральном уровне.

В частности, губернатор Югры направила предложение руководителю рабочей группы Госсовета по направлению "Экология и природные ресурсы" по совершенствованию нормативно-правовой базы в части деятельности регионального оператора. На уровне региона в ближайшее время будет запущена проектная инициатива, цель которой – объединение всех участников процесса по переходу на новую систему обращения с отходами.