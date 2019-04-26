В кадетском корпусе под Красноярском отравились 17 курсантов

17 воспитанникам кадетского корпуса в проселке Кедровый (Красноярский край) поставлен диагноз "Острая кишечная инфекция", сообщили Накануне.RU в краевом управлении Роспотребнадзора.

Сейчас проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Состояние здоровья заболевших удовлетворительное, отметили в ведомстве.

По данным СМИ, шесть человек госпитализированы в инфекционное отделение детской городской больницы в Красноярске.

Ранее сообщалось, что расследование уголовного дела по факту заражения эхинококкозом воспитанников ульяновского суворовского училища передано в Самару.

Напомним, на 20 февраля диагноз "эхинококкоз" подтвержден у 49 ульяновских суворовцев. Тревогу подняли родители заразившихся детей. По их словам, у некоторых студентов обнаружили "червей в легких".

Суворовцы могли заразиться от собаки, заявил ранее эксперт, через воду и пищу эхинококкоз практически не передается.