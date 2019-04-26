В пермском детском саду рухнул потолок: пострадавших чудом удалось избежать

В Перми прямо во время занятий в детском саду №87 обрушился потолок. Информация об инциденте и фотография с места событий появились в группе "Подслушано|Пермь|Орджо" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщает автор публикации, ЧП произошло несколько дней назад во время занятий в групповом помещении одного из подразделений по адресу ул. Седова, 14. Свидетелями произошедшего стали родители, поскольку в этот день в детском саду проходил день открытых дверей.

"Просто чудом никто не пострадал!" - пишет автор поста. Он также сообщает, что здание старое и находится в аварийном состоянии, однако никаких действий по его ремонту администрация ДОУ якобы не предпринимала.

"В данный момент на родителей и педагогический коллектив оказывается колоссальное давление с тем, чтобы эта информация не вышла за пределы учреждения", - говорится в тексте сообщения.

Автор поста утверждает, что в настоящий момент закрыта только пострадавшая группа, само здание на техобследование не закрыто. Дети распределены по разным группам, но продолжают посещать детский сад.

Накануне.RU направило запрос в городской департамент образования с просьбой прокомментировать ситуацию.