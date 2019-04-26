Северный железнодорожный обход Перми может появиться к 300-летию города

Губернатор Прикамья Максим Решетников и заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Андрей Макаров на выездном совещании обсудили транспортное развитие столицы края. Северный железнодорожный обход Перми может появиться в городе к 2023 г., то есть к его 300-летию. Кроме того, выбранный проект стал одним из пяти обсуждавшихся вариантов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Ключевым вопросом разговора стало строительство Северного железнодорожного обхода. Напомним,проект предполагал появление перехода в районе Пальников, но стороны договорились перенести мост ниже КамГЭС. В качестве основного варианта рассматривается строительство моста ниже ГЭС, предварительная стоимость проекта – 25 млрд руб., что в два раза меньше, чем изначальный вариант, предполагавший появление моста в районе Пальников.

Макаров отметил, что перед началом строительства Северного обхода рассмотрели пять вариантов расположения моста.

"По сути, в Перми появится новый железнодорожный мост. Пермь является одним из динамично развивающихся городов в железнодорожном плане. Одновременно здесь реализуется серьезный пул проектов, которые направлены на развитие грузо- и пассажироперевозок", - сказал Макаров.

Решетников в ответ завил, что изначальный вариант был существенно дороже, что ставило под вопрос сроки его реализации.

"Новый вариант размещения обхода может быть реализован быстрее, он дешевле и не затрагивает интересы жителей – по потенциальному месту его размещения нет садово-дачных кооперативов и населенных пунктов, фактически он пройдет по промышленной зоне. Таким образом, есть все шансы реализовать этот проект к 2023 г.", - губернатор.

Также стороны рассмотрели развитие транспортно-пересадочных узлов в Перми. По словам главы региона, оно будет происходить комплексно: изменения на железной дороге и в муниципальной системе пассажироперевозки будут происходить синхронно, чтобы минимизировать временные затраты на строительство.

Проект ТПУ "Мотовилиха" предполагает строительство новой железнодорожной станции, автовокзала и обустройство прилегающей территории. Для развития муниципальной транспортной сети предполагается строительство новой трамвайной линии, которая соединит Мотовилихинский район с центром города и ТПУ "Пермь-II". Окончательное решение по срокам реализации проектов транспортно-пересадочных узлов будет озвучено осенью этого года.

Также во время совещания обсуждалась концепция ТПУ "Пермь-II". Сотрудники Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО "РЖД" и АО "Челябжелдорпроект" представили предпроектные решения по созданию в Перми современного, комфортного и привлекательного для пассажиров вокзального комплекса, включающего железнодорожный и автовокзал.

Планируется реконструкция существующего здания вокзала Пермь-II, модернизация путевого хозяйства станции с обустройством высоких платформ и навесов. На привокзальной площади предусмотрены стоянки для личного и общественного транспорта. Участники встречи осмотрели также вокзал Пермь-I, реставрация которого завершается в текущем году