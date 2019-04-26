Есть предпосылки для снижения. Центробанк принимает решение по ключевой ставке

Сегодня Банк России объявит новое значение ключевой ставки, которая оставалась неизменной четыре месяца. По мнению аналитиков, шансы распределены между сохранением текущего уровня в 7,75% годовых и снижением на 0,25%.

Ставка может быть снижена из-за активной политики заимствований на внутреннем рынке. Только в первом квартале их размер достиг 514 млрд руб., рассказал Накануне.RU генеральный директор "Иволга Капитал" Андрей Хохрин, во втором квартале займы составят 600 млрд руб.

"Ключевая ставка – действенный инструмент регулирования их стоимости. Ее снижение на четверть процента снизит и стоимость заимствований на ту же четверть процента. А в обстановке повышенного спроса на внутренний госдолг сомневаться в его отсутствии Минфину и ЦБ пока не приходится", - отмечает аналитик.

Присутствие роста, пусть и скромного, может удержать ЦБ от снижения ключевой ставки, считает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко: промпроизводство увеличивается на 1,8%, потребительские настроения улучшаются.

"Ситуация на фондовых и сырьевых рынках хорошая. Также, до последнего времени, наблюдался большой приток средств в ОФЗ. Национальная валюта продолжала укрепление последние два дня, однако, интерес инвесторов к рублю и рублевым активам снизился, в результате чего рубль просел к доллару на 1,5% даже на фоне роста цены на нефть до $75 за баррель. Но главным фактором, препятствующим снижению ставки, является инфляция, которая держится выше 5%. Я полагаю, что регулятор отметит позитивные изменения и сообщит о возможности смягчения политики в этом году, как только будет сломлен тренд на рост инфляции, это может произойти летом", - рассказал Накануне.RU аналитик.

Внешняя среда остается достаточно дружественной, добавляет Хохрин, в США перестали повышаться ставки. Несмотря на ситуацию на фондовом рынке (нефть и котировки перегреты), поводов для снижения ключевой ставки на символические 0,25% достаточно.

"Банк России давно - четыре с лишним месяца - ставку не менял. Это много для нашего склонного к подвижности регулятора. Средний отрезок времени между сменами ставки, начиная с 2014 г. – 85 дней. К тому же Эльвира Набиуллина выражала мысль, что повышение ставки в декабре было ударом на упреждение, в ожидании дальнейшей макрорыночной турбулентности. Турбулентности не произошло. Можно вернуть статус-кво", - отмечает Хохрин.

Эффект от снижения ставки будет, скорее, умозрительным, на сохранение текущей планки рынок тоже отреагирует нейтрально, предполагают аналитики.