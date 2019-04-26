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В Екатеринбурге участники "Майской прогулки" смогут собрать мусор по маршруту и сделать город чище

Участники "Майской прогулки-2019" в Екатеринбурге смогут собрать мусор по маршруту и сделать город чище. Как рассказали Накануне.RU организаторы прогулки, на старте желающим выдадут перчатки и мусорные пакеты. На каждом контрольном пункте будут контейнеры, куда можно выбросить отходы.
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Это не единственная экологическая акция. Также на старте у здания ДИВС "Уралочка" будет работать пункт приема батареек, аккумуляторов и ртутных ламп. Уральцы могут принести с собой мелкую бытовую технику и сдать на утилизацию.

Екатеринбург, ДИВС, дворец игровых видов спорта "Уралочка"(2016)|Фото: Накануне.RU

Традиционная, пешеходная "Майская прогулка-2019" состоится 19 мая. В ближайшее время будет открыта электронная регистрация. В этом году изменили стартовую площадку - ДИВС "Уралочка". Финишируют уральцы как и всегда перед главным учебным корпусом Уральского федерального университета

Уральский федеральный университет, УрФУ(2017)|Фото: Накануне.RU

Участникам предлагаются на выбор пешеходные маршруты: 50 км "Классика", маршрут на 36 км и маршрут на 18 км "Исетская тропинка" для начинающих, родителей с детьми и пожилых людей. Маршруты пройдут вдоль набережной реки Исеть, ЦПКиО им.Маяковского, лесопарк лесоводов России.

Маршруты на 36 и 50 км пройдут далее через микрорайон Уктус, Уктусский, Нижне-Исетский лесопарки, Химмаш, микрорайон Светлый и вернутся в лесопарк Лесоводов России. Маршрут на 50 км дойдет до лесопарка Южный и окрестностей горы Татищева - одной из высочайших вершин Уральских гор в окрестностях города Екатеринбурга.

Напомним, что в 2018 году один из маршрутов пролегал вокруг озера Шарташ. Участники масштабного пешего экшна стали свидетелями "преобразований", которые уже вызвали возмущение многих уральцев: вырубка деревьев, установка беседок и появившиеся "тропы мусора" вместо существовавших здесь в советское время "троп здоровья". На протяжение всего маршрута можно было найти пластмассовые тарелки, мешки из-под мусора и кучу отходов.

Шарташский лесопарк, Екатеринбург, мусор(2018)|Фото: Накануне.RU

Шарташский лесопарк, Екатеринбург, мусор(2018)|Фото: Накануне.RU

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В Екатеринбурге участники "Майской прогулки" смогут собрать мусор по маршруту и сделать город чище

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Теги: майская прогулка 2019, екатеринбург, сбор мусора



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