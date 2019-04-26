26 Апреля 2019
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ВДВ меняют небесный цвет? Ветераны пригрозили скандалом, если Минобороны изменит погоны

Курсанты ВДВ из Рязани устроили акцию протеста против смены цвета погон, оставив свои знаки отличия у памятника генералу Василию Маргелову. В Министерстве обороны на это сказали, что курсанты не так поняли - менять цвет не будут.

И все же не на пустом месте устроили акцию, возможно, таким образом проверяли, как к этому отнесутся в военном сообществе, такое мнение высказал Накануне.RU ветеран войны в Афганистане, сержант ВДВ из Екатеринбурга Евгений Зеленков, он признался, что слышал об этой акции, но не поверил: "Я думал, что это просто шутка! Если нет, то тут такой скандал устроим. Это же цвет неба – не ими это сделано, не им это менять. Экономикой они могут вертеть, но душу-то десантную нельзя сменить".

Евгений Зеленков ветеран войны в Афганистане, сержант ВДВ(2014)|Фото:При этом Евгений Зеленков отметил, что даже в 90-ые годы, когда армия находилась в упадке и даже после развала страны речи о том, чтобы менять знаки отличия, не заводили, иначе "просто революция произошла бы".

"Так же, как у пограничников, попробуйте смените зеленый цвет. Ветераны против восстанут. А курсанты – это будущие офицеры, они хотят посветить себя небу. Небу! Нет, ни в коем случае".

Ветеран, начальник юридической службы Союза ветеранов войны в Афганистане Евгений Зеленков предполагает, что этот вброс произошел в информационное поле специально, чтобы получить конфликт и посмотреть, как на него отреагируют посторонние.

"Если решат сменить цвет ВДВ – будут большие неприятности, крупные. Может, сознательно это делают - посмотреть на реакцию, также было как с пенсионной "реформой" - посмотрели, "схавали" – ну и получайте, нормально".

Напомним, инцидент произошел 25 апреля после того, как в училище объявили об изменении традиционного цвета курсантских погон с небесно-голубого на зеленый. По мнению курсантов, это нарушение традиций, сложившихся в десантных войсках. Курсанты стали протестовать и оставили погоны нового образца у памятника генералу Маргелову. В Министерстве обороны пояснили, что сменили цвет погонов на "защитный зеленый" только на полевой форме, якобы для маскировки, а на парадной оставили небесно-голубой. При этом на сайте учебного заведения опубликовали заявление, что форма одежды курсантов определена приказом министра обороны РФ от 22 июня 2015 года №300 "Об утверждении Правил ношения военной формы", где есть положение о порядка смешения предметов существующей и новой военной формы одежды в Вооруженных Силах Российской Федерации.

курсанты РВДКУ оставили свои погоны у памятника генералу Маргелову.(2019)|Фото: vesti.ru

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ВДВ меняют небесный цвет? Ветераны пригрозили скандалом, если Минобороны изменит погоны

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Теги: ВДВ, погоны, министерство обороны, цвет, курсанты, офицеры



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Ранее 25.04.2019 16:47 Мск Курсанты Рязанского воздушно-десантного училища протестуют против смены цвета погон

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