26 Апреля 2019
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Общество В России

Хабибу Нурмагомедову попеняли за фото с медведем на цепи

Российский боец Хабиб Нурмагомедов (30) вызвал гнев защитников животных. На своей странице в Instagram он опубликовал фото, на котором под одобряющими взглядами многочисленной свиты играет со вставшим на задние лапы медвежонком. При этом животное находится в ошейнике и на поводке.

"С моим старым другом", - подписал этот снимок Хабиб, и многие его подписчики одобрили, мол, встретились два символа мощи. Но многим такое развлечение пришлось не по душе – это явно не то, что должен демонстрировать на своей странице в Instagram известный спортсмен и "лицо" известных брендов.

"Медведь должен быть свободным. Не в клетке", - замечает пользователь с ником aleksejdragon1. "Почему ваш друг сидит на цепи?", - спрашивает a_angarita10. "Грустно, что он привязан", - пишет yao_ming_and_moe_szyslak.

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Хабибу Нурмагомедову попеняли за фото с медведем на цепи

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Теги: хабиб нурмагомедов, защита животных, медведь на цепи



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