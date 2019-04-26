Хабибу Нурмагомедову попеняли за фото с медведем на цепи

Российский боец Хабиб Нурмагомедов (30) вызвал гнев защитников животных. На своей странице в Instagram он опубликовал фото, на котором под одобряющими взглядами многочисленной свиты играет со вставшим на задние лапы медвежонком. При этом животное находится в ошейнике и на поводке.

"С моим старым другом", - подписал этот снимок Хабиб, и многие его подписчики одобрили, мол, встретились два символа мощи. Но многим такое развлечение пришлось не по душе – это явно не то, что должен демонстрировать на своей странице в Instagram известный спортсмен и "лицо" известных брендов.

"Медведь должен быть свободным. Не в клетке", - замечает пользователь с ником aleksejdragon1. "Почему ваш друг сидит на цепи?", - спрашивает a_angarita10. "Грустно, что он привязан", - пишет yao_ming_and_moe_szyslak.