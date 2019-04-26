26 Апреля 2019
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Общество В России

Рейтинг одобрения Путина показал небольшой рост

Более двух третей граждан России (66%) с одобрением относятся к деятельности президента Владимира Путина, об этом свидетельствуют данные нового опроса "Левада-центра".

Отметим, в марте и в феврале россиян, считавших так же, было чуть меньше – 64%.

33% опрошенных не одобряют деятельность Путина (против 34% в марте и 35% - в феврале). Таким образом, рейтинг президента показывает небольшой рост.

Работой Дмитрия Медведева на посту председателя правительства довольны 36% респондентов, недовольны 62%. В марте его одобряли 34% опрошенных, не одобряли – 65%.

Деятельность кабинета министров при этом одобряют 42% участников опроса, не одобряют - 56%. Ранее таковых было 40% и 58% соответственно.

Деятельность Госдумы, по данным исследования, положительно оценивают 39% респондентов, отрицательно - 59% (против 36% и 61% в марте).

Среди россиян больше тех, кто считает, что страна движется в правильном направлении - 49% при 43% респондентов, которые придерживаются противоположного мнения.

Как сообщалось ранее, падение рейтинга президента России Владимира Путина продолжается. Таковы были результаты первого после Нового года опрос ВЦИОМ.

В марте социальные меры из послания Путина Федеральному собранию не остановили падение рейтинга.

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Рейтинг одобрения Путина показал небольшой рост

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Теги: владимир путин, рейтинг одобрения



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