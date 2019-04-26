Прикамские приставы опечатали здание опасного мясного цеха

Судебные приставы Прикамья на 30 дней приостановили работу цеха по переработке мясных полуфабрикатов в селе Ключи из-за многочисленных санитарных нарушений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Во время проверки мясного цеха Роспотребнадзор выявил более 20 нарушений законодательства санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Установлено, что в мясном цехе продукцию не подвергали лабораторным испытаниям, с помощью которых можно контролировать качество и безопасность мясных изделий. Замороженные и охлажденные туши, а также куриные яйца не проверяли на наличие сальмонелл. В морозильных камерах готовые полуфабрикаты хранились вместе с производственным сырьем. В стационарных холодильных камерах разделанное мясо лежало на полу, а овощи и соль хранились в захламленном, грязном складском помещении с протекающей пищей. Кроме того, рядом с запасами продуктов стояли миски для кормления животных.

Не отвечало стандартам оборудование для лепки пельменей. Не контролировался температурный режим, а работа по измельчению мяса и приготовлению фарша велась при комнатной температуре. Кроме того, индивидуальный предприниматель не принял мер по предотвращению проникновения в цех грызунов и насекомых.

Отделка помещений не позволяет осуществить качественную обработку поверхностей моющими и дезинфицирующими средствами. Впрочем, договор с организацией, которая проводит дезинфекцию, так и не был заключен. Умывальников с горячей и холодной водой нет, а специальные моечные ванны имеют технический изъян, который может привести к загрязнению пищевой продукции.

Работники предприятия не проходят медосмотры, гигиеническую подготовку и аттестацию. Нет душевой для персонала и шкафчиков для сменной одежды. Вместо санитарной одежды сотрудники используют фартуки, и свою форму стирают дома, из-за отсутствия договора с прачечной.



Подобные нарушения могут привести к возникновению и распространению инфекции. Потому Роспотребнадзор составил протокол об административном правонарушении и направил документы в суд для рассмотрения. Суд принял решение о приостановке работы цеха.



Прибыв на место, судебные приставы опечатали входные двери. Со слов хозяйки, выявленные недостатки в настоящий момент уже устраняются. 30 дней дано предпринимательнице на наведение порядка, в течение этого срока судебные приставы будут проверять, не возобновил ли цех фактически работу. Снять пломбы раньше установленного срока женщина сможет, только обратившись в суд.