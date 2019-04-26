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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

Директора уральской школы, за которую вступались родители, заподозрили в мошенничестве

Бывший директор единственной школы №8 в селе Косулино, что находится недалеко от Екатеринбурга, стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, якобы в 2016-2018 годах директриса заключила трудовые договоры с четырьмя знакомыми, устроив их на работу сторожами, гардеробщиком и электромонтером. Как показала проверка, она достоверно знала, что на самом деле эти люди в школе работать не будут, однако за эти годы на их счет была перечислена заработная плата на общую сумму свыше 1 млн руб. из бюджета Белоярского городского округа.

Как считает следствие, якобы деньги переводились на банковские карты директора, а средства она затем тратила на себя. При этом в прокуратуре заявляют, что "лжеработники" прекрасно были осведомлены о противоправных действиях женщины, но согласились на ее предложение ради формирования страховой и накопительной части своих пенсий.

Против теперь уже бывшего директора школы возбуждено дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения). Проводится расследование.

Напомним, недавно нынешний директор Ольга Черемисина написала заявление на увольнение. Местные жители связывают это со строительством новой школы в поселке, за которую с 2015 года выступает Черемисина - якобы у нее и главы Белоярского Андрея Горбова возникли разногласия по этому вопросу. Родители образовательного учреждения неоднократно вступались за Черемисину, заявляли о давлении на нее со стороны властей и даже выходили на митинги.

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Директора уральской школы, за которую вступались родители, заподозрили в мошенничестве

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Теги: школа, мошенничество, прокуратура



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