26 Апреля 2019
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Общество Челябинская область

В Челябинске прокуратуру просят проверить законность ликвидации старших классов в лицеи

В Челябинске в филиале лицея №97 отказываются открывать в учебном заведении старшие классы. Ученикам предложили на общих основаниях поступать в 10 класс и ездить на уроки в основное здание или переходить в другое учебное заведение. Родители уже обратились в суд, а ОНФ просит прокуратуру проверить законность ликвидации старшего звена, передает корреспондент Накануне.RU.

Филиал лицея находится в центре города, но из-за закрытия старших классов ученикам придется ездить в основное здание, которое находится в 8 км от места проживания детей. Родители возмущены, что несмотря на наполненность классов всех возрастных групп, руководство приняло решение упразднить старшие классы. В связи с этим они подали иск в суд.

Общественники обратились в регионально министерство образования и просят учесть мнение родительского сообщества. Они обратили внимание, что в своих отчетах учреждение утверждает о ежегодном приросте учащихся в 20–30 человек, и возникает вопрос об обоснованности изменения лицензии и сокращения образовательных уровней.

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В Челябинске прокуратуру просят проверить законность ликвидации старших классов в лицеи

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Теги: лицей, дети, старшие классы, ОНФ, прокуратура,



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