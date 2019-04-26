26 Апреля 2019
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Политика Челябинская область

Иван Ургант предложил назначить Ким Чен Ына главой Копейска

Копейск стал объектом для шутки в программе "Вечерний Ургант". Телеведущий Иван Ургант удивился, что на конкурс на пост главы не поступило ни одной заявки и предложил переименовать город, передает корреспондент Накануне.RU.

"Нас часто обвиняют, что одни и те же лица в политике, так никто не хочет идти в политику, никто не хочет быть мэром Копейска. Можно, пока здесь Ким Чен Ын, предложить возглавить ему город и переименовать город в Северокопейск. Мне кажется, проблема Копейска в названии. Назывался бы город Златослитовск Алмазный, и кандидаты бы нашлись", - сказал телеведущий.

Напомним, в марте глава Копейска Владимир Можин покинул пост по собственному желанию. И.о. был назначен Андрей Фалеячик. В апреле в городе был объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Заявки от кандидатов будут принимать до 28 апреля. Конкурс пройдет 5 июня, а 14 июня депутаты соберутся на внеочередную сессию, чтобы выбрать нового руководителя города.

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Иван Ургант предложил назначить Ким Чен Ына главой Копейска

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Теги: Иван Ургант, глава Копейска, выборы главы Копейска,



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