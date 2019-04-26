Спасателей МЧС РФ отправили в ЛНР в связи с аварией на шахте

Сотрудники МЧС РФ направляются на шахту "Схидкарбон" в поселке Юрьевка (Лутугинский район, ЛНР), где произошло ЧП.

Спасатели прибудут по просьбе властей ЛНР, они оснащены специальным оборудованием.

Авария на шахте "Схидкарбон" произошла утром 25 апреля. По последним данным, погибли не менее трех горняков, 14 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов, передает "Луганскинформцентр".

ЧП произошла из-за взрыва метана, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

С 2014 года в связи с боевыми действиями деятельность "Схидкарбона" была приостановлена, предприятие находилось в поддерживающем режиме. С января 2018 года шахта возобновила производство угля.