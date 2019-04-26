26 Апреля 2019
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Происшествия ДНР и ЛНР

Спасателей МЧС РФ отправили в ЛНР в связи с аварией на шахте

Сотрудники МЧС РФ направляются на шахту "Схидкарбон" в поселке Юрьевка (Лутугинский район, ЛНР), где произошло ЧП.

Спасатели прибудут по просьбе властей ЛНР, они оснащены специальным оборудованием.

шахтеры, авария на шахте Схидкарбон в ЛНР(2019)|Фото: lug-info.com

Авария на шахте "Схидкарбон" произошла утром 25 апреля. По последним данным, погибли не менее трех горняков, 14 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов, передает "Луганскинформцентр".

шахтеры, авария на шахте Схидкарбон в ЛНР(2019)|Фото: lug-info.com

ЧП произошла из-за взрыва метана, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

шахтеры, авария на шахте Схидкарбон в ЛНР(2019)|Фото: lug-info.com

С 2014 года в связи с боевыми действиями деятельность "Схидкарбона" была приостановлена, предприятие находилось в поддерживающем режиме. С января 2018 года шахта возобновила производство угля.

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Спасателей МЧС РФ отправили в ЛНР в связи с аварией на шахте

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Теги: мчс рф, шахта схидкарбон, авария



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