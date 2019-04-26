Путин стал почетным доктором китайского университета

Президент России Владимир Путин стал почетным доктором китайского Университета Цинхуа. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Диплом главе государства вручил лично ректор вуза Цсю Юн. На церемонии также присутствовал председатель КНР Си Цзиньпин, который сам является выпускником этого университета. За какие заслуги Путин получил данное звание, в пресс-службе не уточнили.

Стоит отметить, что Университет Цинхуа является одним из ведущих вузов Китая и основан в 1911 году. Он постоянно занимает первое место в национальном рейтинге учебных заведений КНР.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Китай для участия в мероприятиях второго международного форума "Один пояс, один путь". Также он проведет переговоры с Си Цзиньпином.