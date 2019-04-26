В Екатеринбурге под площадью 1905 года разрешили строить парковку

В Екатеринбурге разрешили строить парковку под площадью 1905 года. Такое решение было принято Управлением охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Приказ опубликован на портале правовой информации, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения "Площадь 1905 года, как место революционных событий города", расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. 1905 года, и режим использования данной территории", - сообщается в документе.

Сама площадь поделена на две части: территория под памятником Владимиру Ленину и парковка. Под этими объектами можно проводить благоустройство, строить подземную инфраструктуру (туннелей метрополитена, подземных парковок) и ремонтировать коммуникации.

Запрещено же прокладывать новые инженерные коммуникации и проводить земляные работы без предварительного археологического обследования.