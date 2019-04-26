В администрации Перми ответили на вопросы пермяков о слиянии школ

Начальник департамента образования администрации города Перми Людмила Серикова провела прямую по вопросам объединения школ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермской городской думы.

За час поступило 11 звонков, из них шесть взяты на контроль городским департаментом образования. Горожане обсудили объединение образовательных учреждений и последствия реорганизации школ.

На прямую линию поступило несколько звонков от родителей учеников спортивной школы "Ника", недовольных объединением образовательного учреждения со "Спортивной школой олимпийского резерва №1". Начальник департамента образования пояснила, что решения по спортивным учреждениям принимает комитет по физкультуре и спорту. Она посоветовала родителям встретиться с председателем комитета Сергеем Сапегиным и вместе разбираться в ситуации.

Жительница Мотовилихинского района обратилась с вопросом о присоединении лицея №10 к Высшей школе экономики. В ответ Людмила Серикова сообщила, что лицей является самостоятельным учреждением. Объединения в планах департамента образования нет. Еще одна жительница Мотовилихи спросила, когда состоится встреча с родителями школ №127 и 50. По словам женщины, большинство родителей против объединения образовательных учреждений. По словам главы департамента, такие встречи уже проходят. Ситуация находится на контроле.

Жительницу Индустриального района волновал вопрос о грядущем сокращении количества мест в гимназии №1 после объединения с начальной школой-детским садом № 5. Людмила Серикова заверила женщину, что количество мест от объединения не сократится, все учащиеся продолжат учебу в своих корпусах. Пермячка из Свердловского района выразила беспокойство из-за возможной смены персонала после слияния детских садов №50 и №96. Ей сообщили, что никаких существенных изменений не будет: сменится только руководитель. Персонал останется прежним.

Напомним, прямую линию власти Перми провели после того, как около 300 человек вышли на митинг против слияния городских школ. Организаторы мероприятия - активисты "Союза поколений Мотовилихи", а также родители учащихся школ №48 и 49. Активисты собрали подписи за строительство новой школы в Рабочем поселке и за отставку замглавы администрации Людмилы Гаджиевой.

Противники объединения школ полагают, что замглавы администрации сливает школы города в холдинги, в огромные агломерации, "где до детей нет никому дела".

В мэрии с этими заявлениями не согласны и утверждают, что юридические процессы объединения, в результате которых система образования изменяется – повышается его качество и совершенствуется управленческий аппарат – происходили и ранее. В качестве примера власти города приводят изменения в Дзержинском районе 15-летней давности: тогда школа №86 стала одним целым с гимназией №10, а школа №29 объединилась со школой №146. Эти процессы всегда шли с позиции улучшения системы образования, предоставления более качественных услуг.

Власти подчеркивают, что прежде, чем начать процесс слияния учреждений, вопрос обсуждается с педагогическим коллективом, с родительской общественностью, анализируются результаты за последние годы. Решения принимаются по результатам качества экзаменов, результатам развития материально-технической базы, наличию общих социальных партнеров.