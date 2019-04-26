В администрации Перми ответили на вопросы пермяков о слиянии школ

26 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что означает решение о выдаче паспортов в ЛДНР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Приволжский ФО Пермский край

В администрации Перми ответили на вопросы пермяков о слиянии школ

Начальник департамента образования администрации города Перми Людмила Серикова провела прямую по вопросам объединения школ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермской городской думы.

За час поступило 11 звонков, из них шесть взяты на контроль городским департаментом образования. Горожане обсудили объединение образовательных учреждений и последствия реорганизации школ.

На прямую линию поступило несколько звонков от родителей учеников спортивной школы "Ника", недовольных объединением образовательного учреждения со "Спортивной школой олимпийского резерва №1". Начальник департамента образования пояснила, что решения по спортивным учреждениям принимает комитет по физкультуре и спорту. Она посоветовала родителям встретиться с председателем комитета Сергеем Сапегиным и вместе разбираться в ситуации.

Жительница Мотовилихинского района обратилась с вопросом о присоединении лицея №10 к Высшей школе экономики. В ответ Людмила Серикова сообщила, что лицей является самостоятельным учреждением. Объединения в планах департамента образования нет. Еще одна жительница Мотовилихи спросила, когда состоится встреча с родителями школ №127 и 50. По словам женщины, большинство родителей против объединения образовательных учреждений. По словам главы департамента, такие встречи уже проходят. Ситуация находится на контроле.

Жительницу Индустриального района волновал вопрос о грядущем сокращении количества мест в гимназии №1 после объединения с начальной школой-детским садом № 5. Людмила Серикова заверила женщину, что количество мест от объединения не сократится, все учащиеся продолжат учебу в своих корпусах. Пермячка из Свердловского района выразила беспокойство из-за возможной смены персонала после слияния детских садов №50 и №96. Ей сообщили, что никаких существенных изменений не будет: сменится только руководитель. Персонал останется прежним.

Напомним, прямую линию власти Перми провели после того, как около 300 человек вышли на митинг против слияния городских школ. Организаторы мероприятия - активисты "Союза поколений Мотовилихи", а также родители учащихся школ №48 и 49. Активисты собрали подписи за строительство новой школы в Рабочем поселке и за отставку замглавы администрации Людмилы Гаджиевой.

Противники объединения школ полагают, что замглавы администрации сливает школы города в холдинги, в огромные агломерации, "где до детей нет никому дела".

В мэрии с этими заявлениями не согласны и утверждают, что юридические процессы объединения, в результате которых система образования изменяется – повышается его качество и совершенствуется управленческий аппарат – происходили и ранее. В качестве примера власти города приводят изменения в Дзержинском районе 15-летней давности: тогда школа №86 стала одним целым с гимназией №10, а школа №29 объединилась со школой №146. Эти процессы всегда шли с позиции улучшения системы образования, предоставления более качественных услуг.

Власти подчеркивают, что прежде, чем начать процесс слияния учреждений, вопрос обсуждается с педагогическим коллективом, с родительской общественностью, анализируются результаты за последние годы. Решения принимаются по результатам качества экзаменов, результатам развития материально-технической базы, наличию общих социальных партнеров.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В администрации Перми ответили на вопросы пермяков о слиянии школ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: департамент образования, слияние школ, объединение, прямая линия, людмила серикова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.04.2019 08:30 Мск Власти Перми после митинга против объединения школ проведут прямую линию
Ранее 13.04.2019 15:56 Мск Участники пермского митинга против слияния школ потребовали отставки замглавы городской администрации
Ранее 11.04.2019 10:20 Мск "Нет мусорной обдираловке!" Пермские коммунисты в выходные проведут два митинга
Ранее 09.04.2019 08:50 Мск Пермяки выйдут на митинг против объединения школ №48 и №49
Ранее 09.11.2018 13:55 Мск Администрация Перми: окончательного решения по объединению школ №48 и №49 еще не принято
Ранее 08.11.2018 15:58 Мск В Перми могут реорганизовать две школы. Общественность бьет тревогу: "Это преступление перед детьми"

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 5157

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети