26 Апреля 2019
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Общество

ОСАГО и КАСКО могут объединить в один полис

Полиса ОСАГО и КАСКО могут объединить в один. Поручение рассмотреть такую возможность дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Рассмотреть возможность такого шага поручено Минфину, Минэкономики, Минюсту и ЦБ.
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Идею выдвинули депутаты Госдумы во время отчета премьера. Владимир Лысаков предложил без удорожания включить в КАСКО полис ОСАГО. Суть идеи в том, чтобы водитель в случае ДТП мог выбрать из нескольких форм возмещения.

"Я думаю, что как минимум с финансовой точки зрения это интересная идея. Здесь надо посмотреть, скажу прямо, на совмещение подходов регулирования обязательного страхования и страхования добровольного в рамках гражданского законодательства. Если там противоречий в регулировании мы не увидим или их можно каким-то образом разрешить, то сама по себе идея хорошая", - сказал премьер.

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ОСАГО и КАСКО могут объединить в один полис

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Теги: полис, КАСКО, ОСАГО, страхование



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Ранее 12.04.2019 02:19 Мск Полисы ОСАГО подешевели на 4 процента

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