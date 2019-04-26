26 Апреля 2019
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Происшествия Пермский край

В Перми кондуктор выгнала школьницу из автобуса – у девочки не было справки к проездному

В Перми кондуктор из-за отсутствия справки к проездному выгнала школьницу из автобуса, чем ей это было необходимо. Детский омбудсмен Светлана Денисова предложила отметить эту справку, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"25 апреля получили обращение от папы, дочку которого 24 апреля высадили из автобуса, потому что у неё не было с собой справки из школы. Папа задает вопрос: "Зачем возить с собой справку, если без неё не продадут проездной, а на самой справке нет фотографии ребенка?" – написала Денисова в своём Instagram.

По её словам, произошедшее – далеко не единственный подобный случай.

"Поведение кондукторов обусловлено "Порядком предоставления мер социальной поддержки для отдельной категории лиц на оплату проезда в транспорте", утвержденным постановлением администрации Перми в 2016 г. Там указано ,что справку из школы нужно предъявить кондуктору. Наверное, для детей до 14 лет эту меру нужно отменить", - написала омбудсмен.

Накануне.RU ранее уже сообщало о том, что в разных городах Урала кондукторы высаживают детей из автобусов, если у тех нет подтверждающих проездной документов или не хватает денег на проезд. Подобные ситуации были в Магнитогорске, Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте.

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В Перми кондуктор выгнала школьницу из автобуса – у девочки не было справки к проездному

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Теги: кондуктор, проездной, школьница, высадил из автобуса



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