В Перми кондуктор выгнала школьницу из автобуса – у девочки не было справки к проездному

В Перми кондуктор из-за отсутствия справки к проездному выгнала школьницу из автобуса, чем ей это было необходимо. Детский омбудсмен Светлана Денисова предложила отметить эту справку, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"25 апреля получили обращение от папы, дочку которого 24 апреля высадили из автобуса, потому что у неё не было с собой справки из школы. Папа задает вопрос: "Зачем возить с собой справку, если без неё не продадут проездной, а на самой справке нет фотографии ребенка?" – написала Денисова в своём Instagram.

По её словам, произошедшее – далеко не единственный подобный случай.

"Поведение кондукторов обусловлено "Порядком предоставления мер социальной поддержки для отдельной категории лиц на оплату проезда в транспорте", утвержденным постановлением администрации Перми в 2016 г. Там указано ,что справку из школы нужно предъявить кондуктору. Наверное, для детей до 14 лет эту меру нужно отменить", - написала омбудсмен.

Накануне.RU ранее уже сообщало о том, что в разных городах Урала кондукторы высаживают детей из автобусов, если у тех нет подтверждающих проездной документов или не хватает денег на проезд. Подобные ситуации были в Магнитогорске, Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте.