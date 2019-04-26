Россия призвала не считать выдачу паспортов Донбассу сигналом "для кого-то"

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН, где заявил, что упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР не является "ползучей аннексией".

Оно продиктовано тем, что у жителей Донбасса сложились невыносимые условия жизни из-за действий украинских властей, подчеркнул Небензя.

По его словам, указ президента России дает жителям Донбасса возможность решить жизненно важные для них проблемы, которые отказывается решить Киев, передает Regnum.

Указ Владимира Путина не был "приурочен к какому-то событию" и не является "неким сигналом для кого-то", добавил Небензя.

Также постпред зачитал на совещании положения Минских соглашений, на нарушение которых ссылались западные коллеги. Небензя сделал вывод, что указ о паспортах не противоречит положениям договоренностей.

Напомним, МИД Украины заявил, что решение о паспортах - это вмешательство во внутренние дела Украины. А уходящий президент Петр Порошенко заявил, что Россия стремится "обнулить" Минские соглашения. Украина созвала заседание Совбеза ООН по этому поводу, который состоится в ночь на 26 апреля.

Позже в Киеве признали, что гражданство РФ для жителей ДНР и ЛНР не имеет отношения к "Минску".