26 Апреля 2019
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"Урал" в гостях победил "Крылья Советов" благодаря голу с пенальти

Екатеринбургский ФК "Урал" в гостях победил самарские "Крылья Советов". Как передает корреспондент Накануне.RU, встреча прошла вечером в четверг и завершилась со счетом 1:0.

Все решил 11-метровый удар: во втором тайме игрока уральцев Андрея Егорычева сбили в штрафной "Крыльев" и арбитр без колебаний указал на "точку". К мячу подошел Отман Эль Кабир и отправил снаряд точно в угол. Больше забитых голов в этой встрече болельщики не увидели.

Победа позволила "Уралу" подняться на 10-е место в чемпионате России. "Крылья Советов" находятся на 13-й строчке.

В следующем туре самарцы отправятся в гости к лидеру - питерскому "Зениту", а подопечные Дмитрия Парфенова также на выезде сыграют с "Уфой".

Как сообщало Накануне.RU, недавно Российская Премьер-лига одобрила изменение лимита на легионеров.

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"Урал" в гостях победил "Крылья Советов" благодаря голу с пенальти

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Теги: Урал, Крылья Советов, победа



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