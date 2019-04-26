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Вышедший из комы писатель Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Писатель Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу из-за отравления.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, литератор пожаловался на самочувствие по время полёта из Екатеринбурга в Уфу, где должен был выступить. После госпитализации он был введён в искусственную кому и пришёл в себя через несколько дней.

Как передаёт "Интерфакс", Быков, уверенно заявив об отравлении как причине своего попадания в больницу, при этом не смог сказать, чем именно и как он отравился.

"Мне мой врач, реаниматор, который мною занимался, сразу сказал: "Мы можем поставить вас на ноги, но причину пока найти не можем, это более долгое дело", — рассказал писатель в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Кроме того, он опроверг слухи о его диабете и гипертонии, а также алкогольных и наркотических излишеств.

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Вышедший из комы писатель Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

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Теги: Дмитрий Быков, госпитализация, искусственная кома, отёк мозга, отравление



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