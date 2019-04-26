Украина приостановила транзит "некачественной" российской нефти по "Дружбе"

Киев "вынужденно" приостановил транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба", говорится в соответствующем заявлении "Укртранснафта".

Данное решение в компании объяснили несоответствием топлива качественным показателям.

" Все материальные убытки (по договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, — прим.) возлагаются на сторону, не выполняющую свои обязанности", — говорится в сообщении.

Кроме того, в компании предупредили о прекращении приёма "некачественной" российской нефти на приёмо-сдаточных участков "Будковце" (Словакия) и "Фенешлитке" (Венгрия).

Ранее, как сообщало Накануне.RU, аналогичное решение приняла Варшава, объяснив его тем, что на одном из участков нефтепровода "Дружба" в топливо попали хлорорганические примеси.