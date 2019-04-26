Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную Корею

Глава КНДР Ким Чен Ын в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным пригласил его посетить Северную Корею.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, встреча лидеров двух государств состоялась вчера на острове Русский во Владивостоке. Главной темой на повестке двухстороннего саммита стал вопрос мирного решение ядерной проблемы Корейского полуострова и обеспечение безопасности Северо-Восточной Азии в целом.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), российский лидер принял приглашение Ына посетить Северную Корею.

"Уважаемый высший руководитель от всей души пожелал, чтобы Россия под руководством господина президента Путина непременно стала могущественной и достойной страной и обогатилась, процвела", — говорится в сообщении ЦТАК.