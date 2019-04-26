В Свердловской области смертность от ДТП сократится в 3,5 раза

В Свердловской области, благодаря реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", к 2024 году смертность от автоаварий в регионе должна снизиться в 3,5 раза.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве региона, необходимо добиться снижения смертности в результате ДТП до трех человек на 100 тыс. населения, сказал заместитель губернатора Азат Салихов. С этой целью в 2019 планируется оборудовать 90 пешеходных переходов в соответствие с национальными стандартами.

Как сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства области Денис Чегаев, выполнение задач национального проекта идет по графику, все необходимые "денежные" соглашения заключены в срок. До 15 мая планируется завершить проведение всех конкурсных процедур и заключить контракты на выполнение работ.

Салихов поручил муниципалитетам сосредоточиться на мерах по повышению безопасности дорожного движения накануне школьных каникул, а также уделить внимание организации перевозки детей в летние оздоровительные лагеря.