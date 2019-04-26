В здании бывшей школы-интерната Первоуральска на подростка упала плита

В Первоуральске следственные органы проводят проверку после сообщения о травмировании подростка.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердоловской области, инцидент произошел вечером 25 апреля 2019. Бетонная плита упала на 16-летнего несовершеннолетнего в здании бывшей школы-интерната. Подростка госпитализировали. Ему оказывается необходимая помощь.

Следователи выясняют все обстоятельства инцидента, устанавливаются лица, ответственные за обеспечение безопасности нахождения граждан на данном объекте.