В России появится налоговый вычет на спорт

Россияне смогут получить социальный налоговый вычет за расходы на физкультурно-оздоровительные услуги.

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ подготовило министерство финансов. Конкретные виды услуг и перечень организаций, на которые вычет будет распространяться, определит министерство спорта. При этом вводить новый тип налогового вычета в России не будут - появится дополнительный вид конкретных расходов.

Максимальная сумма вычета за налоговый год составляет 120 тыс. руб., сообщает ТАСС.

Ранее правительство одобрило закон о налоговых вычетах на жизненно важные лекарства. На сегодняшний день Налоговым кодексом предусмотрено право налогоплательщика на получение социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в размере стоимости лекарств, назначенных ему лечащим врачом.