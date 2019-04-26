26 Апреля 2019
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Экономика В России

Кабмин может проиндексировать пенсии по инвалидности

В России могут проиндексировать пенсии по инвалидности работающим инвалидам.

Такое поручение после отчета правительства в Государственной Думе дал Министерству труда и социальной защиты совместно с Минфином и Минэкономразвития глава кабмина Дмитрий Медведев.

О результатах главе правительства должны доложить до 1 июля. Также до 20 июня будут подготовлены расширенные списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей, на основании которых устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии лицам, имеющим стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 календарных лет, сообщает "Российская газета".

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Ионин сообщил, кто может рассчитывать на дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.

По его словам, перерасчет пенсий, прежде всего, касается жителей тех регионов, в которых много вредных производств. К ним относятся ветераны крупных металлургических предприятий, военных производств, шахт и тп.

Как говорит депутат, с неучтенным стажем также часто сталкиваются люди, которые находились в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком, служили в армии, ухаживали за инвалидами и др.

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Кабмин может проиндексировать пенсии по инвалидности

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Теги: Кабмин, пенсии, инвалиды



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