Самозанятым предложили льготную аренду

Минэкономразвития предлагает предоставлять самозанятым торговые помещения по льготной арендной ставке.

Как сообщила глава департамента инвестиционной политики министерства Милена Арсланова, таким образом, самозанятым предполагается оказывать имущественную поддержку. Также им предполагается оказывать другие меры государственной поддержки, в том числе - открывать самозанятым доступ к программе льготного кредитования МСП под 8,5% годовых.

В настоящее время арендовать помещения по пониженной ставке могут малые и средние предприятия, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, система контроля и надзора не должна некоторое время распространяться на самозанятых граждан, завил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Он уточнил, что речь идёт о начальных стадиях, которые могут продолжаться "пять, а может быть, и более лет". "Считаю, что отсутствие надзора по ключевым позициям должно быть сохранено", — сказал министр.

С 1 января 2019 года специальный налоговый режим для самозанятых лиц начал действовать на территории четырёх субъектов России — в Москве, Московской области, Республике Татарстан и Калужской области. Перейти на новый режим в пилотных регионах могут только те, чей доход не превышает 2,4 млн руб. в год (200 тыс. руб. в месяц). Для тех, кто работает с физическими лицами, налоговая ставка будет 4%, если вести дела с ИП или юрлицом, ставка вырастает до 6%.