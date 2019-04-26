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Экономика В России

Банк России выявил схему хищения пенсий на 57 млн рублей

Центробанк России выявил факты манипулирования рынком ценных бумаг со стороны структур "КИТ Финанса".

Как сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, сделки проводились между подконтрольной "КИТ Финансу" компанией "КИТ Финанс Трейд" и управляющей компанией "Тринфико". Операции регулярно совершались с 68 выпусками облигаций.

В результате это привело к убыткам НПФ "Аквилон". "КИТ Финанс Трейд" брала в РЕПО ценные бумаги и продавала их "Тринфико" по цене выше рыночной. После нескольких дней проводилась обратная операция продажи за счёт пенсионных средств тех же самых бумаг в том же самом количестве.

Исполнителями схемных сделок выступали трейдер "КИТ Финанс Трейд" Вадим Дорофеев и начальник отдела продаж "Тринфико" Фарит Закиро, которые осуществили 653 подобные операции в период с 10 марта-22 декабря 2015 года. Убыток НПФ из-за таких сделок составил 57 млн руб.

Факты манипулирования установлены в отношении бумаг 13 Россельхозбанка, АИЖК, Росбанка, РЖД, Газпромбанка, "Газпрома", "Альфа-Банка", НМЛК и других, сообщает news.ru.

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Банк России выявил схему хищения пенсий на 57 млн рублей

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Теги: пенсии, хищения, НПФ



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