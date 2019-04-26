На Шри-Ланке завысили число жертв терактов

Число погибших в результате терактов в католических церквях и отелях на Шри-Ланке может оказаться примерно на 100 человек меньше, чем значится в официальных данных.

Как сообщил гендиректор службы здравоохранения Шри-Ланки Анил Джасингхе, реальное число жертв может быть 250–260 человек.

Заместитель министра обороны Шри-Ланки Руван Вийеварден сообщил, что число погибших может быть сокращено до 253 человек из-за неточных данных, которые сообщили морги страны, сообщает РБК.

Ранее стало известно, что местные власти знали о готовящихся терактах еще в начале апреля благодаря сообщениям иностранных спецслужб. Ответственность за взрывы взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".