Педагога-насильника детей будут судить в Магадане

На жителя Магадана завели уголовное дело за сексуальное насилие над маленькими детьми.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, фигурантом стал 54-летний педагог одного из образовательных учреждений. Всем жертвам злоумышленника нет и 12 лет. Преступления были совершены в период с сентября 2018 года по апрель текущего года.

Педагогу уже предъявили обвинения, продолжаются следственные действия. С детьми и их родителями работают следователи и психологи.

Насильнику грозит до 20 лет лишения свободы.