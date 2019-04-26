26 Апреля 2019
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Общество Дальневосточный ФО

Педагога-насильника детей будут судить в Магадане

На жителя Магадана завели уголовное дело за сексуальное насилие над маленькими детьми.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, фигурантом стал 54-летний педагог одного из образовательных учреждений. Всем жертвам злоумышленника нет и 12 лет. Преступления были совершены в период с сентября 2018 года по апрель текущего года.

Педагогу уже предъявили обвинения, продолжаются следственные действия. С детьми и их родителями работают следователи и психологи.

Насильнику грозит до 20 лет лишения свободы.

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Педагога-насильника детей будут судить в Магадане

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Теги: Магадан, насильник, педагог, дети



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