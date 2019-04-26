Жители Донбасса будут получать российские пенсии при переезде в РФ

Жители Донбасса, которые получат российское гражданство, станут претендентами на страховые пенсии России по старости.

По сообщению Пенсионного фонда РФ, однако, это произойдет в том случае, если они сменят место жительства и переедут в Россию. В ПФР отмечают, что российские пенсии гражданам, постоянно проживающим в Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях, не назначаются.

"При переезде этих граждан на ПМЖ в Россию их пенсионное обеспечение будет осуществляться в общем порядке по нормам законодательства нашей страны", - говорится в сообщении Фонда, сообщает "Интерфакс".

Напомним, президент подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".

Фактически речь идет о предоставлении российского гражданства всем желающим жителям Донбасса. Однако для приема в гражданство России необходимо иметь именно паспорт ДНР или ЛНР с соответствующей пропиской. При этом, что важно, новым гражданам России не требуется выходить из украинского гражданства.

На Украине возмущены решением Путина. По поручению уходящего президента Петра Порошенко Киев обратился в Совет безопасности ООН.