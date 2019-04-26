СМИ сообщили о госпитализации Горбачева

Сорежиссер фильма о Михаиле Горбачеве Андре Сингер сообщил, что первый президент СССР попал в больницу.

По его данным, Горбачев хотел посетить премьеру документальной картины "Знакомьтесь, Горбачев", закрывающей 41-й Московский международный кинофестиваль, но медики запретили покидать больницу. При этом причины госпитализации Сингер не раскрыл.

Тем временем, представитель Горбачев-фонда назвал "недостоверной" информацию о госпитализации. Он сообщил, что провел с Горбачевым "в общей сложности, наверное, два часа", отметив, что политик не планировал посещать премьеру ленты "Знакомьтесь, Горбачев", сообщает Lenta.ru.

Напомним, по опросу "Левада-центра" большинство граждан призналось, что страна жила бы сейчас лучше, если бы в Советском Союзе не было горбачевской перестройки.

Социология дана как по самой оценке перестройки, так и по некоторым аспектам политической жизни страны. Данные можно назвать противоречивыми, но в целом они симптоматичны и дают интересный результат.