26 Апреля 2019
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За диагностику рака врачей будут премировать

По итогам обсуждения в Госдуме отчета правительства о результатах работы в 2018 г. премьер-министр Дмитрий Медведев подписал перечень поручений, передает корреспондент Накануне.RU.

Они опубликованы на сайте правительства России.

Заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой поручено с 2020 г. обеспечить финансовое стимулирование врачей за своевременное выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации. Для этого необходимо внести соответствующие изменения в законодательство, а также предусмотреть дополнительные бюджетные ассигнования при формировании бюджета на 2020 г. и плановый период 2021-2022 г.

Также Дмитрий Медведев рекомендует главам субъектов активно привлекать граждан на диспансеризацию. Для этого предлагается доставлять людей в медицинские учреждения и обратно, вовлекать работодателей, проводить подворовые обходы.

Дополнительную оплату должны получить медики, участвующие в диспансеризации. Также председатель правительства поручил внести изменения в Трудовой кодекс - каждый россиянин старше 40 лет будет на день освобождаться от работы при прохождении диспансеризации.

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За диагностику рака врачей будут премировать

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Теги: премия, врачи, лечение, Дмитрий Медведев



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