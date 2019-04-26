Ким Чен Ын впервые приехал в Россию: поможет ли Москва снять санкции с Пхеньяна?

Председатель Трудовой партии Кореи (ТПК), председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами КНДР, высший руководитель нашей партии, государства и армии товарищ Ким Чен Ын 24 апреля прибыл во Владивосток.

Чтобы сопроводить корейского лидера, на станцию Хасан прибыла российская делегация во главе с министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым.

На вокзале Владивостока высокого гостя встречали также заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора на вокзале Владивостока.

Позже сам Ким Чен Ын поблагодарил президенте РФ Владимира Путина за проведённое время.

На месте переговоров президент Путин вновь поблагодарил уважаемого товарища Ким Чен Ына за то, что тот принял приглашение и посетил Россию, и выразил твердую позицию и волю правительства России унаследовать, развить историю и традицию российско-корейской дружбы.

Как сообщает Цетральное Телеграфное Агентство Кореи, Ким Чен Ын обрадовался возможности посетить РФ по приглашению президента Путина и назвал её "дружественной соседней страной". Эта встреча стала особо важным моментом для того, чтобы еще раз подтвердить неизменное течение истории корейско-российских отношений и более прочно и поступательно развить дружественные отношения между двумя странами.

Также высший руководитель КНДР отметил, что США заняли одностороннюю и недружественную позицию на недавнем втором саммите, в результате чего ситуация Корейского полуострова и региона на днях находится на мертвой точке и даже добралась до опасной грани, чреватой возвратиться вспять к начальной точке.

Напомним, первое приглашение посетить Россию Ким получил ещё в начале 2015 г. Тогда поездка на парад в честь 70-ти летия Победы могла стать первым зарубежным визитом в его карьере. Сам факт подобного приглашения вызвал заметный ажиотаж в Азии, в японских СМИ тогда даже появились предположения о том, что Пхеньян рассчитывает на стратегическое партнёрство с Москвой для снижения своей зависимости от Пекина.

Но, как известно, тогда северокорейский лидер предложения не принял и, по некоторым данным, вместо поездки в Москву, наблюдал за испытанием баллистической ракеты морского базирования. С тех пор Пхеньян провёл целую серию ракетных и ядерных испытаний, каждое из которых вызывало осуждение со стороны России. В итоге РФ проголосовала за санкции в отношении КНДР, ощутимо ударивших по экономике Страны Утренней Свежести. Сможет ли данный визит привести к каким-то практическим результатом, а не только обеспечить приятное времяпрепровождение корейского лидера?

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с Накануне.RU отметил, что санкционный механизм в отношении КНДР был решён на уровне Совета безопасности ООН. Более того, за эти санкции проголосовал Китай - ближайший политический союзник и торговый партнёр КНДР.

Но этот визит, когда Ким Чен Ын покинул свою территорию и встретился с нашим лидером говорит о том, что Северная Корея всё равно воспринимает нашу страну как некий гарант переговорного процесса, некий гарант военно-политической стабильности в регионе. И несмотря на встречи Трампа и Ким Чен Ына все прекрасно понимают, что Россия является важным стабилизирующим фактором и в этом плане правильно, что Ким встретился с нашим президентом.

"Наша страна на протяжении многих лет была одним из главных участников переговорного процесса и в этом формате понятно, что сразу же после с Си Цзиньпином и вьетнамским лидером совсем недавно, но это встречи, скажем так, по линии социалистической политики, а первая страна, которая не относится к этой категории, это как раз Россия, поэтому мне кажется, что они встретились очень важен, это политическая коммуникация. это обмен мнениями по вопросу денуклеаризации и по вопросу разного рода проектов, связанных с экономикой, с энергетикой, с транспортной инфраструктурой. И естественно эта тема ядерной программы Северной Кореи, которая, как мы знаем, готова идти навстречу, но только при условии, что санкционный режим будет с каждым шагом всё больше смягчаться" - считает эксперт.

В этом плане Россия может одной из первых дать этот импульс и поставить на Совете безопасности ООН вопрос о частичном снятии санкционного давления с КНДР в условиях выполнения ей условий по замораживанию своей ядерной программы, проведения ядерных испытаний и так далее.