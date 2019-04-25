26 Апреля 2019
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Из "Ельцин-Центра" эвакуировали порядка 600 человек из-за сообщения о бомбе

Сегодня вечером посетителей "Ельцин-Центра" эвакуировали из-за сигнала о минировании. По нашей информации, сигнал тревоги прозвучал буквально сразу после начала дискуссии о проблемах ЛГБТ-сообществ "Сексуальная ориентация и гендерная идентичность".

С просьбой прокомментировать итоги проверки сообщения о поступившей угрозе Накануне.RU обратилось к официальному представителю регионального полицейского Главка Валерию Горелых.

"Действительно, сегодня известное на всю страну учреждение на берегу Исети было вынуждено временно приостановить свою деятельность. Визит сотрудников полиции, наших коллег из МЧС и других службы и ведомств на этот объект был вызван сообщением криминального характера, которое в столицу Среднего Урала поступило из другого региона нашей страны. Безопасность граждан всегда была, есть и будет ключевым звеном в работе МВД. Даже тогда, когда очевидно, что поступивший сигнал ложный, органы внутренних дел в любом случае предпримут комплекс необходимых мер реагирования. Это может быть затратно с точки зрения использования ресурса людских и технических сил, но зато гарантированно, что никто из людей не пострадает.

Именно по этим соображениям, прошу жителей нашего региона с пониманием относиться к работе силовиков. Все служебные помещения "Ельцин-Центра" и прилегающая территория подверглись тщательной проверке. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №9 УМВД по Екатеринбургу, на территории которого располагается здание, а также заместитель начальника городского гарнизона МВД полковник полиции Андрей Швыдченко. Сыщики вызвали специалистов по взрывным устройствам из предприятия "Урал-Вымпел". Стражам правопорядка оказывала помощь служебно-розыскная собака Хайди, обученная поиску предметов, начиненных опасными веществами.

В общей сложности из "Ельцин-Центра" было эвакуировано на улицу порядка 600 человек. После детального обследования помещений проверочным мероприятиям дали отбой. Ничего опасного и криминального к счастью не обнаружено.

Людям и зданию ничто не угрожало. По окончанию работы учреждение вновь открыло свои двери. По данному факту представители МВД совместно с региональным ФСБ проводят оперативную работу по установлению автора криминального послания. По результатам будет принято обоснованное процессуальное решение", - прокомментировал полковник.

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Из "Ельцин-Центра" эвакуировали порядка 600 человек из-за сообщения о бомбе

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Теги: Ельцин-центр, эвакуация, ложное сообщение



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