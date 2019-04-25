25 Апреля 2019
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Политика В России За рубежом

США и Великобритания вмешивались во внутренние дела Судана, заявили в Фонде защиты национальных ценностей

США, Великобритания и другие иностранные государства неоднократно вмешивались во внутренние дела Судана. Об этом, а также о нынешнем положении дел в этой стране, стало известно из опубликованного пресс-релиза Фонда защиты национальных ценностей.

Согласно материалу, за последние два года сотрудники организации не раз фиксировали, что западные страны при помощи иностранных политтехнологов и СМИ оказывали влияние на Судан. Также они наблюдали за протестными акциями и отмечали внешнее воздействие на участников со стороны США и европейских стран.

Как оказалось, сотрудники Фонда предполагали обвал национальной валюты, рост потребительских цен и гиперинфляцию задолго до кризиса. Они предупреждали об этом суданское правительство, в том числе уже экс-президента страны Омара аль-Башира. Однако, как утверждается в материале, их предупреждения были проигнорированы, что привело к смене власти.

Помимо этого, сотрудники организации разработали стратегию по повышению доходов страны и ее жителей. Но и на это в правительстве Судана не обратили внимания.

судан, диаграмма, карта(2019)|Фото:скрин

На текущий момент Фонд продолжает работать на территории страны и пытается не допустить дестабилизации нынешнего политического положения. По мнению экспертов организации, Судан находится на пороге гражданской войны. Присутствует также угроза возникновения радикальных исламских и экстремистских группировок. Чтобы предотвратить кровопролития и войны Фонд оказывает консультации всем сторонам политического кризиса. Также глава Фонда Александр Малькевич призвал западные информационные издания перестать усугублять обстановку и не заниматься распространением лживых новостей.

Отметим - некоторые средства массовой информации связывают деятельность российских специалистов ФЗНЦ с имением бизнесмена Евгения Пригожина, однако информация не получила подтверждения в Фонде.

Информационное агентство BBC публиковало статью о том, что бизнесмен Евгений Пригожин якобы оказывает влияние на политическу обстановку на Мадагаскаре. Примечательно, что статья в британском издании вышла после того, как ФАН обнародовал сведения о работе в этой стране спецслужб и политтехнологов из США.

Ранее Малькевич отмечал, что за последние два года американцы осуществляли вмешательство в выборы 26 стран. А за последние 10 лет они, так или иначе, пытались оказать влияние на электоральные процессы восьмидесяти государств.

Стоит напомнить и о журналистах Федерального агентства новостей, работающих в Хартуме. Они отмечают, что сами демонстранты подозревали иностранные спецслужбы и проамериканскую коммунистическую партию Судана в подготовке провокаций.

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США и Великобритания вмешивались во внутренние дела Судана, заявили в Фонде защиты национальных ценностей

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Теги: судан, александр малькевич, фонд защиты национальных ценностей, Омар аль-Башир, BBC



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