Зеленский обвинил ЦИК в намеренном затягивании объявления результатов выборов

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что ЦИК страны специально затягивает официальное объявление результатов выборов, чтобы отсрочить его инаугурацию и не дать ему возможность распустить парламент. Об этом он заявил в своем видеообращении в Facebook.

"Победа есть, а полномочий нет. ЦИК затягивает официальное оглашение результатов. Почему? Чтобы инаугурация была после 27 мая. Почему? Чтобы у президента Зеленского не было даже возможности думать о роспуске Верховной рады", - сказал он.

Он подчеркнул, что, как будущий президент, имеет право распустить парламент.

Замглавы ЦИК Евгений Радченко сказал, что комиссия работает "беспрецедентно быстро" и у нее есть еще 10 дней на объявление результатов.

Как сообщало Накануне.RU, Рада намерена сильно ограничить полномочия Зеленского, набравшего на выборах 73% голосов.