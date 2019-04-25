25 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Зеленский обвинил ЦИК в намеренном затягивании объявления результатов выборов

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что ЦИК страны специально затягивает официальное объявление результатов выборов, чтобы отсрочить его инаугурацию и не дать ему возможность распустить парламент. Об этом он заявил в своем видеообращении в Facebook.
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"Победа есть, а полномочий нет. ЦИК затягивает официальное оглашение результатов. Почему? Чтобы инаугурация была после 27 мая. Почему? Чтобы у президента Зеленского не было даже возможности думать о роспуске Верховной рады", - сказал он.

Он подчеркнул, что, как будущий президент, имеет право распустить парламент.

Замглавы ЦИК Евгений Радченко сказал, что комиссия работает "беспрецедентно быстро" и у нее есть еще 10 дней на объявление результатов.

Как сообщало Накануне.RU, Рада намерена сильно ограничить полномочия Зеленского, набравшего на выборах 73% голосов.

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Зеленский обвинил ЦИК в намеренном затягивании объявления результатов выборов

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Владимир Зеленский



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