В Киеве признали, что гражданство РФ для жителей ДНР и ЛНР не имеет отношения к "Минску"

Указ президента России Владимира Путина об упрощенном порядке предоставления гражданства РФ для жителей ДНР и ЛНР не имеет отношения к Минским договоренностям. Это признал украинский замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Я не могу согласиться, что это противоречит Минским договоренностям, потому что в Минских договоренностях упоминания о таких действиях нет, а Россия действует в этом случае исключительно в рамках своего внутреннего законодательства. И этот указ по своему духу и действу противоречит духу и действу Минских договоренностей. Но это политическая плоскость, а не юридическая. К Минским договоренностям не имеет отношения этот указ", - сказал он "Громадскому ТВ".

Также Тука сообщил, что Россия будто бы готовится к верификации пенсионеров Донбасса и переписи его населения.

Напомним, МИД Украины вчера заявил, что решение о паспортах - это вмешательство во внутренние дела Украины. А уходящий президент Петр Порошенко заявил, что Россия стремится "обнулить" Минские соглашения. Украина созвала заседание Совбеза ООН по этому поводу, который состоится в ночь на 26 апреля.