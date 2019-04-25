Жителя Пуровского района подозревают в изнасиловании женщины-инвалида

Жителя Пуровского района подозревают в изнасиловании молодой женщины-инвалида, сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным следствия, ночью, 23 апреля 30-летний житель одного из сел Пуровского района через форточку окна проник в квартиру, где проживает молодая женщина-инвалид, и воспользовавшись ее беспомощностью - изнасиловал ее.

Сейчас подозреваемый задержан. Решается вопрос о мере пресечения. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "изнасилование".