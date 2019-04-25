"Билетов хватит всем!" На Ямале открылась продажа льготных авиабилетов для детей из многодетных семей

Авиакомпания "Ямал" открыла продажу льготных билетов для детей из многодетных семей. Благодаря новой мере поддержки родителям с тремя и более детьми удастся заметно сэкономить на авиаперелетах. В окружном правительстве заверили: билетов хватит всем желающим, ведь в систему бронирования внесены данные о всех потенциальных получателях льготы. Позаботились и о тех, кто уже успел запланировать отпуск и купить билеты без скидки: они смогут обменять их без доплат и вернуть разницу в цене, передает корреспондент Накануне.RU.

Купить билеты по льготному тарифу в 2 тыс. 500 руб. можно на детей от двух до 18 лет по 28 направлениям до 31 декабря 2019 г. Скидка предоставляется один раз в год для проезда к месту отдыха и обратно и только прямым рейсом.

По данным окружного департамента социальной защиты населения, льготой в этом году смогут воспользоваться 15 тыс. детей из многодетных семей.

Сегодня, в день запуска, программа поддержки сразу обрела популярность среди северян: ямальцы приобрели почти полсотни билетов для своих детей, рассказал директор дирекции транспорта ЯНАО Виталий Лагутин.

"В системе бронирования авиакомпании внесены данные о всех многодетных семьях Ямала. Билетов хватит на всех. Все желающие слетают в отпуск и, надеюсь, хорошо отдохнут. Программа автоматически оформит билет по льготному тарифу", - отметил Виталий Лагутин.

Если многодетная семья уже успела запланировать отпуск и купить билеты, то может обменять их на льготные и получить разницу в цене. Возврат осуществляется в кассах или на сайте авиакомпании "Ямал". Важно отметить, что вернуть можно даже невозвратные билеты.

По словам Виталия Логунова, в ближайшее время во все кассы "Ямала" поступят инструкции по возврату билетов.

"При этом дополнительные сборы взиматься не будут, это будет абсолютно бесплатная процедура. На билеты, купленные в других авиакомпаниях, льгота не распространяется. Если ямальцы хотят воспользоваться льготой, то сделать это возможно только у авиакомпании, с которой заключен соответствующий договор", - пояснил Виталий Лагутин, добавив, что многодетные родители, купившие билеты у другой авиакомпании, могут вернуть их перевозчику и приобрести новые – со скидкой - в авиакомпании "Ямал".

Отметим, что о новой мере поддержки для многодетных ямальских семей губернатор округа Дмитрий Артюхов говорил еще в начале апреля.

"Так совпало, что первыми покупателями стала семья Козловых из Надыма. Познакомился с ними в начале весны на встрече с многодетными семьями Надымского района. Тогда родители в один голос говорили, как недешево обходится дорога на отдых. Рад, что мальчишки семьи Козловых — Влад, Слава и Стас — вместе проведут каникулы на море в Крыму", - написал в своем аккаунте в "Инстаграме" Дмитрий Артюхов.

Людмила и Андрей Козловы из Надыма купили билеты в Симферополь на всю семью из пятерых человек за 54 тыс. руб. В прошлом году авиаперелет обходился в 130 тыс.

"Разница существенная. Мы очень благодарны за такую льготу, очень ждали ее. Получить скидку было очень просто: я зашла на официальный сайт "Ямала", внесла данные ребенка и автоматически получила скидку", - рассказала Людмила Козлова.

Глава региона предположил, что новая мера поддержки не будет лишней для многодетных ямальцев. Жители округа с ним согласились.

"Спасибо вам огромное от всех многодетных семей Ямала!", "Огромнейшее спасибо вам! Реально, даже не верится! Я мама пятерых детей, купила с Нового Уренгоя до Москвы за 12 тыс. 500 детям! Для меня это огромная помощь, думали, не получится поехать на землю этим летом. Благодаря вам получилось!", "Спасибо большое! Отличная поддержка для многодетных семей!" – написали ямальцы в "Инстаграме" Дмитрия Артюхова.