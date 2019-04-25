25 Апреля 2019
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Происшествия Москва

Установлены личности погибших в результате стрельбы у "Новых Черемушек" в Москве

Личности погибших в результате стрельбы вблизи метро "Новые Черемушки" в Москве установлены, сообщили Накануне.RU в столичном управлении СКР.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям "убийство" и "незаконный оборот оружия".

По информации СКР, днем 25 апреля 2019 года вблизи станции метро обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.

Новые Черемушки, стрельба, метро, Москва(2019)|Фото:https://www.m24.ru/

Новые Черемушки, стрельба, метро, Москва(2019)|Фото:https://www.m24.ru/

"Личности погибших уже установлены. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, ранее у метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы неизвестный выстрелил в человека, после чего покончил с собой.

По информации телеграм-канала Mash, причина произошедшего - конфликт между двумя семьями.

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Установлены личности погибших в результате стрельбы у "Новых Черемушек" в Москве

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Теги: Новые Черемушки, стрельба, метро, Москва



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Ранее 25.04.2019 17:48 Мск У входа в метро "Новые Черемушки" в Москве неизвестный открыл стрельбу

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