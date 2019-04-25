В Минобороны опровергли информацию о планирующейся смене цвета погон у ВДВ

В Минобороны РФ опровергли планы по изменению цвета погонов для служащих ВДВ. Таких проектов не существует. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"Никаких нормативных документов об изменении формы одежды в Воздушно-десантных войсках не существует даже в проектах", - сказал он.

Конашенков заявил, что информация о якобы замене цвета погон с небесно-голубого на зеленые у курсантов Рязанского воздушно-десантного командного училища (ВДКУ) есть следствие поспешного опубликования неверных суждений и "нежелания отдельных лиц разобраться в данном вопросе вместе с руководством ВДВ".

Как сообщало Накануне.RU, ранее курсанты РВДКУ устроили акцию протеста против смены цвета погон, оставив свои знаки отличия у памятника генералу Маргелову.