У входа в метро "Новые Черемушки" в Москве неизвестный открыл стрельбу

У входа в метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы неизвестный выстрелил в людей, после чего покончил с собой, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По последним данным, в результате инцидента погибли два человека.

"У входа на станцию метро "Новые Черемушки" найдены два тела с огнестрельными ранениями. По предварительной информации, мужчина открыл стрельбу, застрелив человека, после чего покончил с собой", - сообщил источник.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Детали инцидента пока не уточняются.