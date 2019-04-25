25 Апреля 2019
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Происшествия Москва

У входа в метро "Новые Черемушки" в Москве неизвестный открыл стрельбу

У входа в метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы неизвестный выстрелил в людей, после чего покончил с собой, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По последним данным, в результате инцидента погибли два человека.

"У входа на станцию метро "Новые Черемушки" найдены два тела с огнестрельными ранениями. По предварительной информации, мужчина открыл стрельбу, застрелив человека, после чего покончил с собой", - сообщил источник.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Детали инцидента пока не уточняются.

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У входа в метро "Новые Черемушки" в Москве неизвестный открыл стрельбу

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Теги: Новые Черемушки, стрельба, метро, Москва



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