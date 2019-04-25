Минтранс планирует снизить квоту на трудоустройство иностранных пилотов в гражданской авиации

Минтранс планирует снизить квоту на прием иностранных пилотов для работы в гражданской авиации России. Соответствующий проект постановления размещен федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

В документе в частности говорится, что установленная максимальная численность иностранных граждан, которые могут быть приняты на работу для замещения должности командира гражданского воздушного судна, превышает потребность эксплуатантов.

"Так при установленной годовой квоте на прием на работу (заключении трудового договора) иностранных граждан для замещения должностей командира гражданского воздушного судна в 200 человек указанные должности замещают около 30 иностранных граждан", - говорится в материалах к проекту постановления.

В настоящее время проводится процедура публичного обсуждения инициативы.